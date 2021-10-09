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8 октября 21, 09:33
Внучка Муссолини прошла в городской совет Рима
Ракеле Муссолини
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Ракеле выдвигалась от оппозиционной правоцентристской партии "Братья Италии", которая, согласно опросам, занимает первую строчку в рейтинге политических движений страны.
Внучка итальянского диктатора Бенито Муссолини 47-летняя Ракеле Муссолини набрала большинство голосов на выборах в городской совет Рима. Об этом сообщила газета The Guardian.

Ей удалось обойти всех кандидатов и заручиться поддержкой свыше 8 тысяч избирателей, получив повторно место депутата столичного горсовета, которое она занимает с 2016 года. 

В 2016 году, на прошлых выборах, на которых она также выиграла, Муссолини набрала 657 голосов. 

Издание отмечает ее нынешнюю победу, как рекорд, учитывая низкую явку на выборах жителей столицы Италии. 

При этом сама Ракеле связала свой успех с "упорным трудом, а не с ее фамилией".

"Если я ношу фамилию Муссолини, это не означает автоматически, что я преступница или криминальный элемент. Человек важнее фамилии", - прокомментировала политик свою победу. 

Отмечается, что Ракеле назвали в честь первой жены фашистского диктатора Бенито Муссолини, она является дочерью покойного джазового музыканта Романо Муссолини.

Источник: https://korrespondent.net/
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