Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.48
USD
26.36
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
8 октября 21, 09:35
В Италии решили ослабить COVID-запреты
Италия
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
В Италии действует система "Зеленых пропусков", по которым жителям разрешено посещение мест культурного и спортивного досуга.
Власти Италии с понедельника, 11 октября, ослабят ограничения, вводившиеся ранее из-за угрозы коронавируса, на разрешенное число посетителей культурных и спортивных мероприятий. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает La Republica. 

"Уже 11 октября кинозалы, театры и концертные залы будут заполняться полностью - вместо нынешнего лимита, составляющего 50%", - говорится в заявлении итальянского правительства.

Кроме того, по данным СМИ, теперь максимальное число зрителей на спортивных состязаниях, проходящих в помещениях, повысят до 60% от полной заполняемости, а на мероприятиях на свежем воздухе - до 75 %.

СМИ также напоминают, что в Италии действует система "Зеленых пропусков", по которым жителям разрешено посещение мест культурного и спортивного досуга.

Обязательным остается ношение масок.

За весь период пандемии в Италии было зафиксировано более 4,69 млн случаев заражения коронавирусом и около 131 тыс. смертей от заболевания.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
НАТО провел авиаразведку возле Крыма и Донбасса
На островах в Италии бушуют лесные пожары
Италия ужесточила правила для невакцинированных
Токио-2020 мало что мог предложить, кроме медалей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В США самолет упал у аэропорта, четверо погибших
Лента новостей