В Италии решили ослабить COVID-запреты

Власти Италии с понедельника, 11 октября, ослабят ограничения, вводившиеся ранее из-за угрозы коронавируса, на разрешенное число посетителей культурных и спортивных мероприятий. Об этом в четверг, 7 октября, сообщает La Republica.





"Уже 11 октября кинозалы, театры и концертные залы будут заполняться полностью - вместо нынешнего лимита, составляющего 50%", - говорится в заявлении итальянского правительства.





Кроме того, по данным СМИ, теперь максимальное число зрителей на спортивных состязаниях, проходящих в помещениях, повысят до 60% от полной заполняемости, а на мероприятиях на свежем воздухе - до 75 %.





СМИ также напоминают, что в Италии действует система "Зеленых пропусков", по которым жителям разрешено посещение мест культурного и спортивного досуга.





Обязательным остается ношение масок.





За весь период пандемии в Италии было зафиксировано более 4,69 млн случаев заражения коронавирусом и около 131 тыс. смертей от заболевания.



