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9 октября 21, 09:38
В США самолет упал у аэропорта, четверо погибших
самолет
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Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.

В американском штате Джорджия одномоторный самолет Cessna 210 упал на поле недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта ДеКалб Пичтри и загорелся. В результате погибли все находившиеся на борту люди. Об этом в субботу, 9 октября, сообщил телеканал FOX 5 Аtlanta.


Отмечается, что жертвами крушения шестиместного судна стали четыре человека, их личности не разглашаются.

После произошедшего аэропорт закрыли на некоторые время. Его работа уже восстановлена.


Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.
Korrespondent
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