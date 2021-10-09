В США самолет упал у аэропорта, четверо погибших

В американском штате Джорджия одномоторный самолет Cessna 210 упал на поле недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта ДеКалб Пичтри и загорелся. В результате погибли все находившиеся на борту люди. Об этом в субботу, 9 октября, сообщил телеканал FOX 5 Аtlanta.





Отмечается, что жертвами крушения шестиместного судна стали четыре человека, их личности не разглашаются.

После произошедшего аэропорт закрыли на некоторые время. Его работа уже восстановлена.





Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте начали расследование инцидента.