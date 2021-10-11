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10 октября 21, 12:06
Выборы в Чехии: лидирует партия премьер-министра
Чехия
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На выборах в Чехии, по предварительным данным, лидирует движение Акция недовольных граждан (ANO) премьера Андрея Бабиша.
В Чехии завершились парламентские выборы. По предварительным данным, лидирует движение Акция недовольных граждан (ANO) премьера Андрея Бабиша. Об этом сообщает Европейская правда.

Отмечается, что подсчитано почти 18% голосов. За ANO проголосовали более 30% чехов.

Однако оппозиционные силы вместе набирают больше ANO. Правоцентристский блок SPOLU (Вместе) получает почти 24%, блок в составе Пиратской партии и политсилы мэров Stan, который называют ПиратоСтан - 13%. Евроскептическая правая партия SPD идет четвертой с 11%. Чешская социал-демократическая партия едва преодолевает проходной барьер с чуть более 5% голосов.

Источник: https://korrespondent.net/
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