Выборы в Чехии: лидирует партия премьер-министра

В Чехии завершились парламентские выборы. По предварительным данным, лидирует движение Акция недовольных граждан (ANO) премьера Андрея Бабиша. Об этом сообщает Европейская правда.





Отмечается, что подсчитано почти 18% голосов. За ANO проголосовали более 30% чехов.





Однако оппозиционные силы вместе набирают больше ANO. Правоцентристский блок SPOLU (Вместе) получает почти 24%, блок в составе Пиратской партии и политсилы мэров Stan, который называют ПиратоСтан - 13%. Евроскептическая правая партия SPD идет четвертой с 11%. Чешская социал-демократическая партия едва преодолевает проходной барьер с чуть более 5% голосов.



