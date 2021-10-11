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10 октября 21, 12:31
На выборах в Чехии победила оппозиционная партия
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Движение действующего премьер-министра Андрея Бабиша на втором месте с незначительным отставанием.
На парламентских выборах в Чехии после подсчета почти 100% голосов на первое место вышла коалиция Вместе (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Движение действующего премьер-министра Андрея Бабиша на втором месте с незначительным отставанием.

Лидеры двух оппозиционных коалиций уже заявили, что будут вести переговоры о новом правительстве без Бабиша. У них будет достаточно мест в парламенте, чтобы составить кабинет. Наиболее вероятный претендент на пост премьера - лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала.

Источник: https://korrespondent.net/
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