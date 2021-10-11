На выборах в Чехии победила оппозиционная партия

На парламентских выборах в Чехии после подсчета почти 100% голосов на первое место вышла коалиция Вместе (SPOLU), которую составили три оппозиционные правоцентристские партии. Об этом сообщает Эхо Кавказа.





Движение действующего премьер-министра Андрея Бабиша на втором месте с незначительным отставанием.





Лидеры двух оппозиционных коалиций уже заявили, что будут вести переговоры о новом правительстве без Бабиша. У них будет достаточно мест в парламенте, чтобы составить кабинет. Наиболее вероятный претендент на пост премьера - лидер Гражданской демократической партии Петр Фиала.



