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10 октября 21, 12:41
В Израиле подросток умер от постковидного синдрома
COVID-19
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Аден стал первым израильтянином, умершим от редкого заболевания: детского воспалительного мультисистемного синдрома, также известного как PIMS.
В Израиле 16-летний подросток, у которого был диагностирован постковидный синдром, скончался в Детском медицинском центре Шнайдера в Израиле. Об этом в субботу, 9 октября, со ссылкой на детский медицинский центр сообщает The Jerusalem Post.

Около двух недель назад  Адена Джамала Фаюме из города Джальджулия перевели в этот медцентр из медицинского центра Меир.

Десять дней назад парня подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Несмотря на все меры, спасти подростку жизнь врачам не удалось.

Известно, что после выздоровления от коронавируса у него был диагностирован детский воспалительный мультисистемный синдром, также известный как PIMS. 

В издании отмечают, что Аден стал первым израильтянином, умершим от редкого заболевания. 

В больнице уточнили, что подросток не был вакцинирован. 

PIMS - это полиорганная инфекция. Она напоминает синдром Кавасаки - системный васкулит с преимущественным поражением сосудов среднего калибра, который чаще всего поражает детей - и синдром токсического шока.

Среди первых симптомов выделяют высокую температуру, кашель и затрудненное дыхание. Синдром может поразить сердце, пищеварительную, нервную и дыхательную системы.

Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения COVID-19 и может возникнуть у детей, имевших как симптоматическое, так и бессимптомное течение коронавируса.

Источник: https://korrespondent.net/
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