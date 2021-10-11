В Израиле подросток умер от постковидного синдрома

В Израиле 16-летний подросток, у которого был диагностирован постковидный синдром, скончался в Детском медицинском центре Шнайдера в Израиле. Об этом в субботу, 9 октября, со ссылкой на детский медицинский центр сообщает The Jerusalem Post.





Около двух недель назад Адена Джамала Фаюме из города Джальджулия перевели в этот медцентр из медицинского центра Меир.





Десять дней назад парня подключили к аппарату экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Несмотря на все меры, спасти подростку жизнь врачам не удалось.





Известно, что после выздоровления от коронавируса у него был диагностирован детский воспалительный мультисистемный синдром, также известный как PIMS.





В издании отмечают, что Аден стал первым израильтянином, умершим от редкого заболевания.





В больнице уточнили, что подросток не был вакцинирован.





PIMS - это полиорганная инфекция. Она напоминает синдром Кавасаки - системный васкулит с преимущественным поражением сосудов среднего калибра, который чаще всего поражает детей - и синдром токсического шока.





Среди первых симптомов выделяют высокую температуру, кашель и затрудненное дыхание. Синдром может поразить сердце, пищеварительную, нервную и дыхательную системы.





Заболевание обычно возникает через несколько недель после заражения COVID-19 и может возникнуть у детей, имевших как симптоматическое, так и бессимптомное течение коронавируса.



