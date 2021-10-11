В Боливии разбился самолет ВВС, есть жертвы

В Боливии шесть человек погибли в результате крушения самолета ВВС, на борту которого были сотрудники министерства здравоохранения. Об этом сообщил президент страны Луис Арсе в Twitter в субботу, 9 октября.





"Мы потрясены авиакатастрофой в департаменте Пандо, в которой погибли шесть человек. Мы поручили ответственным органам выяснить причины аварии", – написал глава государства и выразил соболезнования семьям погибших.





По данным Миздрава, на борту самолета находились четверо специалистов ведомства и подведомственного Национального института лабораторий здравоохранения, "которые занимались исследованиями, касающимися борьбы с заболеваниями денге и чикунгунья". В результате происшествия также погибли двое пилотов.





По предварительным данным, самолет разбился вскоре после вылета из городка Риберальта. Специалистов должны были доставить в город Кобиха, откуда они планировали вылететь коммерческим рейсом в другой населенный пункт.



