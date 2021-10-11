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11 октября 21, 09:11
К Земле летит астероид размером с пирамиду Хеопса
астероид
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Диаметр астероида составляет около 160 метров - это примерно на 20% больше египетской пирамиды Хеопса.
В пятницу, 15 октября, на достаточно близком расстояние от Земли пролетит астероид 2021 SM3. Его диаметр составляет около 160 метров - это примерно на 20% больше египетской пирамиды Хеопса. Об этом сообщает Newsweek.

В Лаборатории реактивного движения NASA астероид классифицируют как объект, сближающийся с Землей (ОСЗ). Максимальное расстояние, на которое он приблизится - 3 млн км.

Это значительно меньше, чем до любой планеты Солнечной системы, но, все равно, в 7,5 раз больше расстояния до Луны, поэтому непосредственной угрозы для Земли этот космический объект представлять не будет.

Однако 20 октября на еще меньшее расстояние к нашей планете подойдет другой "Аполлон" - 230-метровый астероид 1996 VB3. Он промчится в 2 млн км от Земли.

На орбиту Земли ежедневно попадает более 100 тонн крошечных космических объектов и космического мусора. Все, что меньше легкового автомобиля, способно сгореть в атмосфере и не считается угрозой для планеты.

Источник: https://korrespondent.net/
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