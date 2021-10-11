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11 октября 21, 09:12
США возобновили лотереи для выдачи Green Card
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Конгресс США предоставил разрешение на выдачу 55 000 так называемых зеленых карт в год для иммигрантов со всего мира.
Правительство США объявило о возобновлении иммиграционной лотереи, победителям которых выдают грин-карты. В частности, началась регистрация на лотерею в 2023 году. Об этом сообщает Голос Америки.

Конгресс предоставил разрешение на выдачу 55 000 так называемых зеленых карт в год для иммигрантов со всего мира для содействия разнообразия в США. Право на получение визы в лотерее не переносится на следующий год. Весь процесс должен быть завершен в течение года от его начала.

Также сообщается, что власти США признают серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были поданы во время администрации Дональда Трампа. Теперь право на получение визы не переносится на следующий год, а весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев.

"Победа в лотерее не гарантирует, что вы получите визу или пройдете собеседование на получение визы. Победа в лотерее просто означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз", - уточнил представитель Госдепартамента США.

Программа Diversity Visa проводится с 1990 года и каждый год отбирает около 50 тысяч иммигрантов. Чтобы получить визу, необходимо обладать определенным уровнем образования и владения английским языком, а также доказать отсутствие намерения "сидеть на шее" у государства.

Источник: https://korrespondent.net/
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