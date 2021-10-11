Президента Чехии перевели из реанимации

Решение о госпитализации президента Чехии Милоша Земана было принято по рекомендации его личного врача Мирослава Заворала. Об этом сообщает IDNES.
Сейчас чешский президент находится в отделении интенсивной терапии.
"Президент был госпитализирован по моей рекомендации. Нам известен его диагноз, но я не даю согласия на его публикацию", - сказал врач на брифинге для прессы.
По словам врача, Земан был доставлен в реанимацию с хроническим заболеванием.
"Он получит необходимый уход", - добавил Заворал.
Ранее сообщалось, что после проигрыша на выборах президент Чехии попал в больницу. Главу государства доставили в военный госпиталь в Праге.
Напомним, что на парламентских выборах в Чехии победила оппозиционная партия.