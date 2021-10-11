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11 октября 21, 09:14
Президента Чехии перевели из реанимации
Милош Земан
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Президента Чехии перевели в интенсивную терапию. При этом диагноз Милоша Земана врачи не озвучивают.
Решение о госпитализации президента Чехии Милоша Земана было принято по рекомендации его личного врача Мирослава Заворала. Об этом сообщает IDNES.

Сейчас чешский президент находится в отделении интенсивной терапии. 

"Президент был госпитализирован по моей рекомендации. Нам известен его диагноз, но я не даю согласия на его публикацию", - сказал врач на брифинге для прессы.

По словам врача, Земан был доставлен в реанимацию с хроническим заболеванием.

"Он получит необходимый уход", - добавил Заворал.

Ранее сообщалось, что после проигрыша на выборах президент Чехии попал в больницу. Главу государства доставили в военный госпиталь в Праге.

Напомним, что на парламентских выборах в Чехии победила оппозиционная партия. 

Источник: https://korrespondent.net/
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