Президента Чехии перевели из реанимации

Решение о госпитализации президента Чехии Милоша Земана было принято по рекомендации его личного врача Мирослава Заворала. Об этом сообщает IDNES.





Сейчас чешский президент находится в отделении интенсивной терапии.





"Президент был госпитализирован по моей рекомендации. Нам известен его диагноз, но я не даю согласия на его публикацию", - сказал врач на брифинге для прессы.





По словам врача, Земан был доставлен в реанимацию с хроническим заболеванием.





"Он получит необходимый уход", - добавил Заворал.





Ранее сообщалось, что после проигрыша на выборах президент Чехии попал в больницу. Главу государства доставили в военный госпиталь в Праге.





Напомним, что на парламентских выборах в Чехии победила оппозиционная партия.



