ВОЗ: Мир преодолел почти 60% пути в борьбе с COVID

Человечество преодолело почти 60% пути для выхода из пандемии, но появление новых штаммов коронавируса и другие неожиданные препятствия могут значительно отдалить завершение пандемии. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в интервью швейцарскому изданию Blick.





По мнению представителя ВОЗ, говорить, что пандемия скоро завершится, "преждевременно".





"Для этого существует много неизвестного. ...В частности, это неожиданное появление новых вариантов вируса", - пояснила она.





Сваминатан обратила внимание на то, что в некоторых частях мира очень высокий процент вакцинированного населения - 70-80%, тогда как в других, например во всей Африке, полностью иммунизированы менее 4% населения.





"Чем дольше мы будем мириться с такой ситуацией, тем больше вероятность появления новых вариантов", - заявила она.





Ученая призвала использовать все имеющиеся препараты для повышения уровня вакцинации во всем мире.



