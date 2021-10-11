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Новости
Мир
11 октября 21, 09:19
ВОЗ: Мир преодолел почти 60% пути в борьбе с COVID
COVID-19
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Ведущий научный сотрудник организации заявила, что человечество преодолело почти 60% пути в борьбе с COVID-19.
Человечество преодолело почти 60% пути для выхода из пандемии, но появление новых штаммов коронавируса и другие неожиданные препятствия могут значительно отдалить завершение пандемии. Об этом заявила ведущий научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумия Сваминатан в интервью швейцарскому изданию Blick.

По мнению представителя ВОЗ, говорить, что пандемия скоро завершится, "преждевременно".

"Для этого существует много неизвестного. ...В частности, это неожиданное появление новых вариантов вируса", - пояснила она.

Сваминатан обратила внимание на то, что в некоторых частях мира очень высокий процент вакцинированного населения - 70-80%, тогда как в других, например во всей Африке, полностью иммунизированы менее 4% населения.

"Чем дольше мы будем мириться с такой ситуацией, тем больше вероятность появления новых вариантов", - заявила она.

Ученая призвала использовать все имеющиеся препараты для повышения уровня вакцинации во всем мире.

Источник: https://korrespondent.net/
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