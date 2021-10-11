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11 октября 21, 09:21
Извержение вулкана на Канарах снова усилилось
Кумбре-Вьеха
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Новый поток лавы уничтожил на острове Ла-Пальма более 1100 зданий, в том числе дома, фермы и промышленные сооружения.
На острове Ла-Пальма после ряда землетрясений усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает Associated Press.

В воскресенье жители острова наблюдали новый поток лавы, который уничтожил более 1100 зданий, в том числе дома, фермы и промышленные сооружения. Из-за землетрясения часть вулкана разрушилась, что и вызвало этот новый разрушительный поток лавы.

"Мы не можем сказать, что извержение, которое началось 21 день назад, закончится в ближайшее время", - сказал региональный министр безопасности Канарских островов Хулио Перес.

Несмотря на Новый Поток лавы, жителей острова не эвакуировали, потому что они уже и так находятся в безопасной зоне. Всего после первого извержения пришлось эвакуировать около 6000 человек.

Напомним, 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили 855 домов и еще 126 частично повредили. Из соображений безопасности были эвакуированы более 6 тысяч человек. Позже сообщалось, что у вулкана на Пальме открылась новая трещина, в результате чего образовались два новых потока лавы.

Источник: https://korrespondent.net/
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