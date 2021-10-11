Извержение вулкана на Канарах снова усилилось

На острове Ла-Пальма после ряда землетрясений усилилось извержение вулкана Кумбре-Вьеха. Об этом сообщает Associated Press.





В воскресенье жители острова наблюдали новый поток лавы, который уничтожил более 1100 зданий, в том числе дома, фермы и промышленные сооружения. Из-за землетрясения часть вулкана разрушилась, что и вызвало этот новый разрушительный поток лавы.





"Мы не можем сказать, что извержение, которое началось 21 день назад, закончится в ближайшее время", - сказал региональный министр безопасности Канарских островов Хулио Перес.





Несмотря на Новый Поток лавы, жителей острова не эвакуировали, потому что они уже и так находятся в безопасной зоне. Всего после первого извержения пришлось эвакуировать около 6000 человек.





Напомним, 19 сентября на Пальме началось извержение вулкана Кумбре-Вьеха в районе населенного пункта Эль-Пасо. Из кратера происходит активный выброс вулканических материалов. Потоки лавы уже разрушили 855 домов и еще 126 частично повредили. Из соображений безопасности были эвакуированы более 6 тысяч человек. Позже сообщалось, что у вулкана на Пальме открылась новая трещина, в результате чего образовались два новых потока лавы.



