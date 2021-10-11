Кремль исключил тему Крыма на саммите с Зеленским

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что тема деоккупации Крыма во время личной встречи президентов Украины и России не будет обсуждаться. Песков подчеркнул, что для Кремля такого вопроса не существует. Об этом сообщает агенство РИА Новости.





"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - ответил Песков на вопрос, готова ли Россия обсуждать вопрос Крыма с Украиной.









Проведение переговоров с глазу на глаз было инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Он хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос деоккупации Крыма и урегулирования военного конфликта на Донбассе.









Ранее Песков подтвердил переговоры о встрече Путина и Зеленского. Офис президента Украины и администрация президента России контактируют по формированию повестки встречи.



