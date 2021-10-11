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11 октября 21, 09:22
Кремль исключил тему Крыма на саммите с Зеленским
Дмитрий Песков
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У Путина заявили, что во время личной встречи президентов Украины и России вопрос Крыма обсуждаться не будет.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что тема деоккупации Крыма во время личной встречи президентов Украины и России не будет обсуждаться. Песков подчеркнул, что для Кремля такого вопроса не существует. Об этом сообщает агенство РИА Новости.

"Нет. Для Кремля такого вопроса не существует", - ответил Песков на вопрос, готова ли Россия обсуждать вопрос Крыма с Украиной.

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Проведение переговоров с глазу на глаз было инициативой президента Украины Владимира Зеленского. Он хочет обсудить с российским президентом Владимиром Путиным вопрос деоккупации Крыма и урегулирования военного конфликта на Донбассе.


Ранее Песков подтвердил переговоры о встрече Путина и Зеленского. Офис президента Украины и администрация президента России контактируют по формированию повестки встречи.

Источник: https://korrespondent.net/
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