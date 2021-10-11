Состояние Саакашвили из-за голодовки ухудшилось

Арестованный в Грузии экс-президент Михаил Саакашвили уже десятый день голодает в тюрьме Рустави. Его врач Николоз Кипшидзе заявил, что состояние Саакашвили ухудшается. Об этом сообщает Грузия Online.





По словам врача, который сегодня посетил арестованного Саакашвили, грузинский экс-президент отказывается употреблять мед с соком, который ему предлагают в тюрьме. Сейчас Саакашвили употребляет только воду.





Кипшидзе отметил, что Саакашвили болеет редким заболеванием крови - талассемией. Больным талассемией категорически запрещается голодать.



