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11 октября 21, 09:27
Избран новый канцлер Австрии
Александер Шалленберг
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После отставки Себастьяна Курца должность главы правительства займет глава МИД Александр Шалленберг.
Новым Федеральным канцлером Австрии станет действующий министр иностранных дел Александер Шалленберг. Он будет назначен на должность в понедельник, 11 октября, информировал телеканал RSI со ссылкой на канцелярию австрийского президента.

"Федеральный президент Александер Ван дер Беллен в понедельник произведет назначение и приведение к присяге Федерального канцлера Александера Шалленберга", - говорится сообщении.

Отмечается, что накануне Шалленберг и Ван дер Беллен провели очную встречу. До этого глава МИД переговорил с вице-канцлером Вернером Коглером, который выразил ему свою поддержку.

Как известно, Александер Шалленберг родился в 1959 году в Швейцарии в семье дипломатов. В 1997 году начал службу в Министерстве иностранных дел Австрии. Возглавил ведомство в июне 2019 года. Также он занимал ключевые посты во временном правительстве, которое было сформировано, когда бывший канцлер Себастьян Курц переизбирался в 2019 году.

Напомним, 9 октября Себастьян Курц объявил, что уходит с поста канцлера Австрии. Такое решение он принял на фоне коррупционного скандала.

Именно Курц предложил кандидатуру Шалленберга на должность главы правительства. Сам экс-канцлер останется лидером Австрийской народной партии и займет кресло депутата Национального совета.

Источник: https://korrespondent.net/
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