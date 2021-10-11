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11 октября 21, 09:32
Берлин считает Лукашенко высокопоставленным контрабандистом
Александр Лукашенко
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За пособничество в нелегальном пересечении границы Минск получает с мигрантов около 4 тысяч евро, сообщают медиа.
Власти Германии расследуют причастность Александра Лукашенко к контрабанде людьми - организации нелегальной миграции через белорусскую границу. Об этом говорится в материале газеты BILD am Sonntag.

По данным издания, Берлин понимает, что "Лукашенко, добиваясь отмены санкций, пытается шантажировать Европу посредством организованной государством контрабанды людей". В связи с этим в Германии устанавливают уровень причастности "высокопоставленного контрабандиста" к миграционному кризису в Евросоюзе.
Согласно информации немецкой полиции, с августа через Беларусь в Германию прибыли почти 4 тысячи беженцев, за первую неделю октября их было 1183, и эти показатели увеличиваются. В частности, за день 8 октября был зафиксирован 291 несанкционированный переход на немецко-польской границе.

Издание сообщает, что мигранты по белорусских студенческих визах прибывают в Минск из иракских Багдада и Эрбиля, Дубая (ОАЭ), ливанского Бейрута, Аммана (Иордания), турецкого Стамбула, а с середины сентября и сирийского Дамаска. Далее в Беларуси пограничники отвозят людей в основном к польской границе, к участкам, где нет патрулей. Оказавшись в ЕС, мигранты направляются в Германию.

Как утверждается, за такое "путешествие" нелегалы платят белорусским властям около 4 тысяч евро.

Источник: https://korrespondent.net/
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