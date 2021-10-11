Берлин считает Лукашенко высокопоставленным контрабандистом

Власти Германии расследуют причастность Александра Лукашенко к контрабанде людьми - организации нелегальной миграции через белорусскую границу. Об этом говорится в материале газеты BILD am Sonntag.





По данным издания, Берлин понимает, что "Лукашенко, добиваясь отмены санкций, пытается шантажировать Европу посредством организованной государством контрабанды людей". В связи с этим в Германии устанавливают уровень причастности "высокопоставленного контрабандиста" к миграционному кризису в Евросоюзе.

Согласно информации немецкой полиции, с августа через Беларусь в Германию прибыли почти 4 тысячи беженцев, за первую неделю октября их было 1183, и эти показатели увеличиваются. В частности, за день 8 октября был зафиксирован 291 несанкционированный переход на немецко-польской границе.





Издание сообщает, что мигранты по белорусских студенческих визах прибывают в Минск из иракских Багдада и Эрбиля, Дубая (ОАЭ), ливанского Бейрута, Аммана (Иордания), турецкого Стамбула, а с середины сентября и сирийского Дамаска. Далее в Беларуси пограничники отвозят людей в основном к польской границе, к участкам, где нет патрулей. Оказавшись в ЕС, мигранты направляются в Германию.





Как утверждается, за такое "путешествие" нелегалы платят белорусским властям около 4 тысяч евро.



