В Евросоюзе предложили выход из энергокризиса

Представители десяти государств-членов Евросоюза призывают к интенсивному развитию ядерной энергетики, чтобы защититься от роста цен на энергию, не нанося вред климату. Об этом говорится в совместной статье политиков, опубликованной в воскресенье, 10 октября, на сайте газеты Le Figaro.





Так, под публикацией поставили свои подписи премьер-министры, министры экономики и энергетики Франции, Румынии, Чехии, Финляндии, Словакии, Хорватии, Словении, Болгарии, Польши и Венгрии.





"Повышение цен на энергию указывает, насколько важно нам как можно быстрее сократить нашу энергетическую зависимость от иностранных государств. Очевидно, что напряженность с поставками энергоносителей будет становиться в дальнейшем все более частым явлением. У нас нет иного выбора, как диверсифицировать наши источники поставок, стараясь при этом не увеличивать импорт внеевропейской энергии", - указано в статье.





В связи с этим политики заявляют о необходимости включения до конца текущего года ядерной энергетики в документ Таксономия ЕС (классификация юридически обязательных критериев инвестирования в перечне мер по защите климата).





Кроме того, авторы публикации анонсируют, что интенсивное развитие ядерной энергетики позволит создать в Европе около миллиона рабочих мест для высококвалифицированных рабочих.





Напомним, 4 октября заместитель председателя Еврокомиссии Валдис Домбровскис заявил, что Еврокомиссия рассматривает вопрос признания атомной энергетики в качестве низкоуглеродного источника энергии, а нынешний рост цен на газ лишь ускорит переход ЕС к зеленой энергетике.



