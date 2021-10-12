Макрон и Меркель провели переговоры с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон провели телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в понедельник, 11 октября.

В Кремле продолжают называть войну на Донбассе "внутриукраинским конфликтом" и говорят, что он якобы стал темой обсуждения политиков.

Все трое собеседников отметили важность реализации минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования ситуации на Донбассе.

"Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", - добавили в пресс-службе Кремля.

В свою очередь Путин утверждает, якобы украинские власти "упорно уклоняются от выполнения как своих обязательств по минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих нормандских саммитах, в том числе в Париже".

По итогам переговоров собеседники поручили продолжить обсуждение возможности проведения саммита лидеров нормандской четверки.

"Министры иностранных дел (стран "четверки" - прим. ред.) будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и нормандского саммита", - сказано в сообщении Кремля.

Также лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии нормандской четверки.

Напомним, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Макроном и Меркель подготовку нормандского саммита. "Украина, Франция и Германия выступают за достижение договоренностей касательно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира", - отметил Зеленский.

Также сообщалось, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что украинская сторона планирует в ближайшее время провести встречу лидеров нормандского формата.