Таиланд изменил правила въезда в страну

Власти Таиланда решили упростить правила въезда в страну для вакцинированных туристов из стран с низким уровнем риска распространения COVID-19. Об этом 11 октября в понедельник, заявил в телевыступлении тайский премьер-министр Прают Чан-Оча, сообщает Reuters.





По его словам, начиная с 1 ноября, для привитых граждан как минимум 10 стран отменят обязательный карантин. Известно, что в их число войдут Великобритания, Сингапур, Германию, Китай и США. в то же время, Прают Чан-Оча отметил, что со временем список может быть расширен.





"Я знаю, что это решение сопряжено с некоторым риском. Почти наверняка, когда мы ослабим эти ограничения, то увидим временный рост числа серьезных случаев заболевания", - сказал Чан-Оча.





Он напомнил о разрушительном ударе, который эпидемия нанесла по экономике Таиланда.





"Я не думаю, что миллионы людей, зависящих от доходов, которые они получают от сфер туризма, отдыха и развлечений, могут позволить новый удар в виде второго потерянного новогоднего периода", - сказал премьер, добавив, что, если в Таиланде зафиксируют штамм вируса Дельта, правительство готово вернуть жесткие ограничения.





Как сообщают власти страны, в прошлом году из-за пандемии доходы от туризма упали на 82%. Таиланд потерял примерно $50 млрд.





В этом году местные власти ожидают лишь 100 тыс. иностранных путешественников, когда как до пандемии страна принимала их 40 млн. ежегодно.





Кроме этого, в Таиланде планируют вновь разрешить продажу алкоголя в ресторанах и открыть развлекательные заведения к 1 декабря.





В стране признаются только вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.



