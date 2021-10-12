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12 октября 21, 10:39
Таиланд изменил правила въезда в страну
таиланд
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В стране решили ослабить карантинные ограничения для вакцинированных от коронавирусной инфекции туристов.
Власти Таиланда решили упростить правила въезда в страну для вакцинированных туристов из стран с низким уровнем риска распространения COVID-19. Об этом 11 октября в понедельник, заявил в телевыступлении тайский премьер-министр Прают Чан-Оча, сообщает Reuters.

По его словам, начиная с 1 ноября, для привитых граждан как минимум 10 стран отменят обязательный карантин. Известно, что в их число войдут Великобритания, Сингапур, Германию, Китай и США. в то же время, Прают Чан-Оча отметил, что со временем список может быть расширен.

"Я знаю, что это решение сопряжено с некоторым риском. Почти наверняка, когда мы ослабим эти ограничения, то увидим временный рост числа серьезных случаев заболевания", - сказал Чан-Оча.

Он напомнил о разрушительном ударе, который эпидемия нанесла по экономике Таиланда.

"Я не думаю, что миллионы людей, зависящих от доходов, которые они получают от сфер туризма, отдыха и развлечений, могут позволить новый удар в виде второго потерянного новогоднего периода", - сказал премьер, добавив, что, если в Таиланде зафиксируют штамм вируса Дельта, правительство готово вернуть жесткие ограничения.

Как сообщают власти страны, в прошлом году из-за пандемии доходы от туризма упали на 82%.  Таиланд потерял примерно $50 млрд.

В этом году местные власти ожидают лишь 100 тыс. иностранных путешественников, когда как до пандемии страна принимала их 40 млн. ежегодно.

Кроме этого, в Таиланде планируют вновь разрешить продажу алкоголя в ресторанах и открыть развлекательные заведения к 1 декабря.

В стране признаются только вакцины, одобренные Всемирной организацией здравоохранения: CoronaVac, AstraZeneca, Pfizer, Moderna и Johnson & Johnson.

Источник: https://korrespondent.net/
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