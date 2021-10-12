Ким Чен Ын заявил, что строит "непобедимую армию"

КНДР продолжит укреплять силы самообороны для противодействия враждебным силам. Об этом заявил лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, который также пообещал построить "непобедимую армию" перед лицом враждебной политики США. Об этом он заявил в ходе своего выступления на выставке военной техники, сообщает во вторник, 11 октября, ВВС.





В своем выступлении на выставке Самооборона 2021 в Пхеньяне, на которой было представлено множество военной техники, включая танки, Ким Чен ЫН призвал к наращиванию военной мощи на юге, и подчеркнул, что Северная Корея не хочет воевать со своим соседом, Южной Кореей.





Ким Чен Ын добавил, что разработка оружия была предназначена для самообороны, а не для начала войны.





Он также обвинил США в разжигании напряженности между Северной и Южной Кореей. Ким Чен Ын добавил, что не было "никаких поведенческих оснований", чтобы заставить Северную Корею поверить в то, что США не настроены враждебно.





Напомним, 15 сентября Северная Корея произвела испытательный пуск двух ракет малой дальности в Японском море. А на следующий день КНДР заявила о запуске ракеты с поезда. В конце сентября Северная Корея запустила неопознанный снаряд. Предположительно это баллистическая ракета.



