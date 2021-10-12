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12 октября 21, 11:07
Лавров заявил о попытке НАТО "разогреть" обстановку в Азии
Сергей Лавров
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НАТО обходит стороной вопрос о своей ответственности за ситуацию в Афганистане, отметил глава МИД РФ.
Страны НАТО после ухода из Афганистана стремятся передислоцировать свои силы в Азию. Это целенаправленная попытка "разогреть" обстановку в регионе. Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает Интерфакс во вторник, 12 октября.

"К сожалению, геополитические расклады в регионе не становятся проще, сдерживая его переход в систему координат всеобъемлющей многосторонней кооперации и интеграции. Мы видим целенаправленные попытки "разогреть" обстановку, расшатать существующие механизмы межгосударственного взаимодействия", – сказал Лавров на встрече министров иностранных дел стран-участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии.

По его словам, свой вклад вносят и узкоформатные структуры эксклюзивного состава, и военные блоки, "создаваемые в логике холодной войны и политики сдерживания".

"В этом же ряду можно отметить стремление Североатлантического альянса после Афганистана передислоцировать силы в другие зоны региона, будь то Центральная, Южная или Юго-Восточная Азия, а заодно направить в эти регионы потоки афганских беженцев", – подчеркнул министр.

Лавров считает, что НАТО обходит стороной вопрос о своей ответственности за ситуацию в Афганистане, решением проблем предлагается заняться международному сообществу, прежде всего странам-соседям.

"Поспешный уход натовцев еще сильнее запутал клубок афганских противоречий. В стране осталось много вооружений и военной техники. Важно, чтобы они не использовались в деструктивных целях. Талибы заявили, что намерены бороться с наркотрафиком и терроризмом, не проецировать нестабильность на соседние государства, добиваться создания инклюзивного правительства. Главное, чтобы все эти обещания выполнялись", – сказал глава МИД РФ.

Источник: https://korrespondent.net/
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