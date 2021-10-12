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12 октября 21, 11:11
На Филиппины обрушился тайфун: девять погибших
Филиппины
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Пропавшими без вести считаются 11 человек, девять погибли и несколько были травмированы из-за сильного тропического шторма.
На север острова Лусон на Филиппинах обрушился мощный тайфун, в результате чего погибли по меньшей мере девять человек. Об этом во вторник, 12 октября, сообщила газета Inquirer.

В частности, трое погибли из-за оползня в провинции Бенгет, четыре человека утонули во время наводнений в провинции Палаван.

Еще два человека пострадали, получив травмы. Пропавшими без вести считаются еще 11 человек.

Тайфун вызвал сильные наводнения, многие жители деревень спасались на крышах своих домов. Власти пытаются эвакуировать нуждающихся в безопасные районы.

В настоящее время тайфун движется в сторону китайского острова Хайнань.

Источник: https://korrespondent.net/
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