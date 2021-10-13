ВОЗ призвала отказаться от бустерной вакцинации

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал богатые страны приостановить бустерную COVID-вакцинацию. Об этом он заявил в интервью во вторник, 12 октября.





Гебреисус говорит, что это несправедливо, пока Африке и бедным странам не хватает вакцин.





"Когда у нас только 166 миллионов доз, сделанных в Африке, на 1,2 миллиарда населения, начать бустерную вакцинацию - это худшее, что мы, как мировое сообщество можем сделать. Это несправедливо и нечестно, поскольку мы не остановим пандемию, игнорируя один континент, тот самый континент, у которого нет средств или производственного потенциала", - заявил глава ВОЗ.





Напомним, что в Японии зимой намерены начать вакцинацию третьей дозой. Власти профинансируют прививочную кампанию и проследят, чтобы она прошла гладко, заверили в правительстве.



