Глава Пентагона посетит Украину

В рамках турне по Европе министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе приедет в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге во вторник, 12 октября.





"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию. А завершит он этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО", - уточнил представитель ведомства.





Кирби также анонсировал, что дополнительная информация о визитах министра будет обнародована в ближайшие дни.





Отметим, 21-22 октября в Брюсселе состоится встреча глав оборонных ведомств стран-членов НАТО. Председательствовать на ней будет генсек Альянса Йенс Столтенберг.





Как сообщалось, 10 октября Украина получила от США первую партию военной помощи, о которой украинский и американский лидеры Владимир Зеленский и Джо Байден договорились во время встречи в Вашингтоне.



