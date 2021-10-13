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13 октября 21, 10:47
Глава Пентагона посетит Украину
Ллойд Остин
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Рабочий визит Ллойда Остина в Киев состоится до 21 октября. Также он планирует поездки в Грузию, Румынию и Бельгию.
В рамках турне по Европе министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе приедет в Украину. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на брифинге во вторник, 12 октября.

"Министр и его команда будут готовиться к поездке в Европу на следующей неделе. Остановки будут включать Грузию, Украину и Румынию. А завершит он этот важный визит в Брюсселе с союзниками и партнерами на совещании министров обороны НАТО", - уточнил представитель ведомства.

Кирби также анонсировал, что дополнительная информация о визитах министра будет обнародована в ближайшие дни.

Отметим, 21-22 октября в Брюсселе состоится встреча глав оборонных ведомств стран-членов НАТО. Председательствовать на ней будет генсек Альянса Йенс Столтенберг.

Как сообщалось, 10 октября Украина получила от США первую партию военной помощи, о которой украинский и американский лидеры Владимир Зеленский и Джо Байден договорились во время встречи в Вашингтоне.

Источник: https://korrespondent.net/
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