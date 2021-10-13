Саакашвили перевели в одиночную камеру

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили переведен в одиночную камеру тюрьмы Рустави по его собственному желанию. Об этом говорится в сообщении Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии, обнародованном во вторник, 12 октября, в Facebook.





"Тюремная администрация предложила Саакашвили находиться вместе с соседом по камере, но он категорически отказался, что подтверждается соответствующей документацией. Именно поэтому Саакашвили на основании его желания поместили в одноместную тюремную камеру", - указано в заявлении.





Также в грузинском ведомстве опровергли информацию, что к политику не пускают его соратников, и в то же время предупредили, что поскольку личный врач Саакашвили уже несколько раз навещал своего подопечного, далее медик должен обратиться к пенитенциарной службе со всеми необходимыми документами, а также обосновать причины для встречи с пациентом.





Напомним, в субботу врач Саакашвили заявил, что состояние политика, который голодает с 1 октября, ухудшается. В Минюсте Грузии опровергли эту информацию и заверили, что жизненные показатели у экс-президента соответствуют норме.



