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13 октября 21, 10:53
Офис ООН в Минске обвинили в "финансовых махинациях"
Беларусь
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Власти республики утверждают, что деньги ООН, предназначенные для лиц с инвалидностью и жертв домашнего насилия, шли на участников протестов.
В постоянном представительстве Беларуси при ООН заявили, что сотрудники организации в Минске использовали финансовые средства не по назначению. Об этом говорится в документе дипломатов, обнародованном во вторник, 12 октября.

Как утверждают в представительстве, деньги ООН, предназначенные для оказания юридической помощи лицам с инвалидностью или жертвам домашнего насилия, шли на оплату адвокатов для 23 белорусов-участников акций протестов против результатов президентских выборов.

"В августе 2020 года по инициативе и при дальнейшей поддержке чиновника ООН двумя сотрудниками Офиса ООН в Беларуси, при полном осознании ими неправомерности своих действий, была разработана и реализована незаконная схема оплаты услуг адвокатов белорусским гражданам, которые не являются ни лицами с ограниченными возможностями, ни жертвами домашнего насилия", - говорится в заявлении.

В ответ на эти обвинения официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что вопросы сотрудничества между ООН и Беларусью поднимались в ходе встречи генерального секретаря организации и главы МИД республики в Нью-Йорке и что дискуссии по этому вопросу продолжатся.

Источник: https://korrespondent.net/
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