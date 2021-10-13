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13 октября 21, 10:56
В Непале пассажирский автобус упал в пропасть, 28 жертв
авария
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У автобуса, в котором находилось более 40 пассажиров, лопнуло колесо. Водитель не смог удержать автобус на дороге и тот упал с высоты.
На северо-западе Непала в результате автокатастрофы погибли как минимум 28 человек. Автобус с пассажирами рухнул в пропасть. Об этом сообщает BBC News.

Авария произошла днем во вторник, 12 октября, в районе Мугу в провинции Карнали.

По предварительным данным, у транспортного средства лопнуло колесо. Водитель не смог справиться с управлением и удержать автобус. В результате он упал с высоты.

К моменту прибытия медиков скончались 24 человека, еще четверо умерли по пути в больницу. Состояние травмированных людей оценивается как крайне тяжелое.

Всего в салоне находились 42 человека – это преимущественно студенты и рабочие из Индии.

Источник: https://korrespondent.net/
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