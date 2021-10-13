В Непале пассажирский автобус упал в пропасть, 28 жертв

На северо-западе Непала в результате автокатастрофы погибли как минимум 28 человек. Автобус с пассажирами рухнул в пропасть. Об этом сообщает BBC News.





Авария произошла днем во вторник, 12 октября, в районе Мугу в провинции Карнали.





По предварительным данным, у транспортного средства лопнуло колесо. Водитель не смог справиться с управлением и удержать автобус. В результате он упал с высоты.





К моменту прибытия медиков скончались 24 человека, еще четверо умерли по пути в больницу. Состояние травмированных людей оценивается как крайне тяжелое.





Всего в салоне находились 42 человека – это преимущественно студенты и рабочие из Индии.



