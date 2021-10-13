В Китае в результате наводнений погибли 29 человек

В китайской провинции Шаньси на севере страны наводнения унесли жизни 29 человек. Стихия также разрушила дома и смыла посевы. Об этом сообщает AP.





Сообщается, что 14 человек погибли в результате падения автобуса в реку, которая вышла из берегов. 37 человек, ехавших в автобусе, были спасены, семеро из них госпитализированы.





Водителя арестовали, поскольку он проигнорировал предупреждение о том, что из-за наводнения запрещается передвигаться по мосту.





Ранее в провинции Шаньси в результате наводнения погибли 15 человек.





Стихия уже нанесла ущерб в размере более пяти миллиардов юаней (770 миллионов долларов). Более 120 тысяч человек были эвакуированы. В пострадавших районах обрушились тысячи домов и был поврежден урожай на 190 тысячах гектаров.





От наводнения пострадали и угольные шахты в этом районе на фоне нехватки топлива в стране. Правительство пытается бороться с энергетическим кризисом, который затронул промышленность и некоторые жилые районы.





В провинции закрыли 166 туристических достопримечательностей после того, как наводнение повредило участок древней стены в историческом городе Пинъяо, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.



