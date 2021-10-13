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13 октября 21, 11:02
В Китае в результате наводнений погибли 29 человек
наводнение
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Стихия нанесла ущерб в размере 770 млн долларов. Более 120 тысяч человек были эвакуированы.
В китайской провинции Шаньси на севере страны наводнения унесли жизни 29 человек. Стихия также разрушила дома и смыла посевы. Об этом сообщает AP.

Сообщается, что 14 человек погибли в результате падения автобуса в реку, которая вышла из берегов. 37 человек, ехавших в автобусе, были спасены, семеро из них госпитализированы.

Водителя арестовали, поскольку он проигнорировал предупреждение о том, что из-за наводнения запрещается передвигаться по мосту.

Ранее в провинции Шаньси в результате наводнения погибли 15 человек.

Стихия уже нанесла ущерб в размере более пяти миллиардов юаней (770 миллионов долларов). Более 120 тысяч человек были эвакуированы. В пострадавших районах обрушились тысячи домов и был поврежден урожай на 190 тысячах гектаров.

От наводнения пострадали и угольные шахты в этом районе на фоне нехватки топлива в стране. Правительство пытается бороться с энергетическим кризисом, который затронул промышленность и некоторые жилые районы.

В провинции закрыли 166 туристических достопримечательностей после того, как наводнение повредило участок древней стены в историческом городе Пинъяо, внесенном в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Источник: https://korrespondent.net/
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