Против Тихановской в Беларуси открыли новое дело

Власти Беларуси возбудили в отношении белорусских оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко новое уголовное дело по статье о присвоении звания или власти должностного лица. Об этом заявил в эфире телеканала Беларусь 1 начальник отдела информации и связи общественного центрального аппарата СК республики Сергей Кабакович.





"Главным следственным управлением Следственного комитета Беларуси расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 382 Уголовного кодекса Беларуси - самовольное присвоение звания либо власти должностного лица", - рассказал Кабакович.





"Обвиняемые, Тихановская и Латушко, по согласованию совместно с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управления и представительства Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств, международных организаций", - добавил он.





Санкция статьи 382 Уголовного кодекса Республики Беларусь предусматривает наказание в виде общественных работ, или штрафа, или исправительных работ на срок до двух лет, или арест, или ограничение свободы до двух лет, или лишение свободы на тот же срок.





На данный момент Тихановская и Латушко, а также еще 15 граждан находятся в перечне организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.



