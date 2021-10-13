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13 октября 21, 11:28
МЭА прогнозирует падение цен на нефть до $24
нефть
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Спрос на нефть в долгосрочной перспективе будет снижаться при любом сценарии, считают эксперты.
Политика по углеродной нейтральности во всем мире приведет к падению цены нефти до $36 за баррель к 2030 году и до $24 за баррель к 2050 году. Об этом говорится в докладе Международного энергетического агентства (МЭА) World Energy Outlook 2021, обнародованном в среду, 13 октября.

Так, МЭА опирается на три основных сценария развития мировой энергетики, каждый из которых различается масштабами климатических реформ. Падение цен нефти до $24 за баррель возможно при сценарии Net Zero Emissions (NZE). В МЭА поясняют, что при реализации такой стратегии миру больше не понадобятся новые месторождения нефти и газа.

При этом два других сценария из доклада предполагают сохранение текущего коридора цен вплоть до 2050 года или даже их рост. Так, в сценарии Announced Pledges Scenario (APS), при котором все поставленные цели по декарбонизации в мире достигаются, средняя цена нефти к 2030 году составляет $67 за баррель, а к 2050 – $64 за баррель. В умеренном прогнозе Stated Policies Scenario (STEPS), который подразумевает, что правительства будут придерживаться консервативных стратегий и не все поставленные климатические цели будут достигнуты к 2050 году, цена нефти и вовсе варьируется в коридоре $60-90 за баррель.

Спрос на нефть в долгосрочной перспективе будет снижаться при любом сценарии декарбонизации экономик. Однако при самом жестком из них пик потребления нефти в мире может наступить уже после 2025 года, следует из доклада.

В умеренном прогнозе STEPS, мировой спрос на нефть достигает пика в 104 млн б/с в 2030-х, а затем постепенно снижается к 2050 году.

В сценарии APS спрос на нефть растет только до 97 млн б/с и после 2025 года начинает падать вплоть до 2050 года, когда достигает 77 млн б/с. Наконец, в сценарии NZE спрос падает до 72 млн б/с уже к 2030 году и до 24 млн б/с к 2050 году.

Последний сценарий также подразумевает, что к 2030 году 60% всех продаваемых в мире легковых автомобилей имеют электрические двигатели, а новые авто с двигателем внутреннего сгорания после 2035 года не будут продаваться. При этом нефтехимия остается единственной отраслью, где наблюдается рост спроса на нефть – к 2050 году 55% всей добываемой в мире нефти будет потребляться в нефтехимии.

В то же время в МЭА не ждут, что период высоких цен на энергоносители, начавшийся в 2021 году, продлится очень долго.

Источник: https://korrespondent.net/
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