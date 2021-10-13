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13 октября 21, 11:30
Канада примет 40 тысяч беженцев из Афганистана
беженцы
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Оттава будет принимать не только афганцев, которые помогали канадским военнослужащим, но и тех, чей статус соответствует гуманитарным программам.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещал принять 40 тыс. афганцев, которых эвакуируют Соединенные Штаты и другие страны из Афганистана. Об этом он во вторник, 12 октября, сообщил в Twitter.

"Канада примет 40 тыс. беженцев, и мы настоятельно призываем других активизировать свои усилия по безопасному расселению беженцев", - написал он.

Трюдо также оставил в сообщении ссылку на правительственный документ, согласно которому Оттава будет принимать не только афганцев и членов их семей, которые во время военной кампании западных стран помогали канадским военнослужащим, но и тех, чей статус соответствует канадским гуманитарным программам.

В конце августа канадский министр по вопросам иммиграции, беженцев и гражданства Марко Мендичино заявил, что Канада примет до 5 тыс. афганских беженцев, в том числе вывезенных в США и третьи страны. А перед этим Канада самостоятельно смогла вывезти из Афганистана 3,7 тыс. человек, в том числе канадских граждан и беженцев. Позже сообщалось, что Канада намерена принять до 20 тысяч беженцев из Афганистана.

Источник: https://korrespondent.net/
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