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13 октября 21, 16:13
В Канаде наблюдали невероятное северное сияние
северное сияние
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Необычно яркое явление очевидцы сняли на видео и поделились им в соцсетях, небо изменило цвет на ярко-зеленый.
В Канаде произошло яркое полярное сияние, над провинцией Альберта небо изменило цвет на ярко-зеленый. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Необычно яркое явление очевидцы сняли на видео и поделились им в соцсетях.

Кроме жителей Канады, северное сияние наблюдали в США и Великобритании.
Korrespondent
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