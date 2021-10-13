В Канаде наблюдали невероятное северное сияние

В Канаде произошло яркое полярное сияние, над провинцией Альберта небо изменило цвет на ярко-зеленый. Об этом говорится в сюжете ТСН.





Необычно яркое явление очевидцы сняли на видео и поделились им в соцсетях.





Кроме жителей Канады, северное сияние наблюдали в США и Великобритании.