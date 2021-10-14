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14 октября 21, 11:18
Саакашвили рассказал, зачем он вернулся в Грузию
Михаил Саакашвили
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За четыре дня тайного нахождения в Грузии политик посетил Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, а также "ел хачапури на Рикотском перевале".
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, который сейчас находится в тюрьме в Рустави, сообщил, что вернулся на родину "из-за непреодолимой и безграничной тоски". Об этом в среду, 13 октября, он рассказал в письменном интервью грузинскому телеканалу Mtavari TV.

Он рассказал, что "ему каждую ночь снились разные места в стране - подъезд его дома, улица Пекина, Руставели, Вера и 51-я школа, а также Боржоми, Батуми, Анаклия и Гагра". 

В то же время, он подчеркнул, что толкала к возвращению его не только ностальгия. 

"Во-вторых, это был рациональный, долго продуманный вывод. Когда я смотрю на демографию, геополитику, крах внутренних институтов, я думаю, что мы перешли черту невозврата", - сказал Саакашвили.

Саакашвили написал, что это была его не первая попытка приезда в Грузию.

"Все вышло не совсем так, как я планировал. Что-то было сделано так, что первая попытка чуть не закончилась трагически", - уточнил он.

Он рассказал, что за четыре дня тайного нахождения в Грузии он посетил Батуми, Кутаиси, Поти, Ланчхути, а также "ел хачапури на Рикотском перевале".

"В Тбилиси же заказал доставку хинкали, но до задержания смог съесть только один кусок", - добавил политик.

Известно, что после возвращения в Грузию Саакашвили был задержан. Политика прежде обвиняли по четырем уголовным делам, а после ареста возбудили пятое дело по статье о незаконном пересечении границы.

Источник: https://korrespondent.net/
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