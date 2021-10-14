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14 октября 21, 11:20
Названы страны, где еще не началась вакцинация от COVID-19
Северная Корея
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В мире до сих пор не все страны приступили к вакцинации населения от коронавирусной инфекции.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в трех странах мира еще не стартовала вакцинация от коронавируса. Это - Бурунди, Эритрея и Северная Корея. Об этом в среду, 13 октября, говорится на сайте ВОЗ.

Гебрейесус также сообщил, что 56 государств не смогли достичь поставленной ВОЗ цели по вакцинации 10% населения к концу сентября, и еще больше стран, по его словам, рискуют не достичь цели по вакцинации 40% населения к концу текущего года.

"Другая группа стран имеет ограниченные возможности. Это те страны, которые пострадали от нестабильности, конфликтов или насилия. ВОЗ и наши партнеры сотрудничают с этими странами над укреплением на местах технического и логистического потенциала для внедрения вакцин", - сказано на сайте Всемирной организации здравоохранения.

Также Гебрейесус отметил, что в настоящее время в мире отмечается снижение уровня смертности от коронавируса. Вместе с тем данный показатель все еще находится на высоком уровне - около 50 000 случаев за неделю.

Источник: https://korrespondent.net/
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