Раскрыт диагноз главы Чехии Милоша Земана

Президент Чехии Милош Земан, который пребывает в Центральном военном госпитале в Праге, страдает печеночной энцефалопатией. Об этом в среду, 13 октября, сообщает портал Denik N со ссылкой на собственные источники.





Отмечается, что болезнь проявляется "различными психологическими и неврологическими симптомами и может быть вызвана циррозом печени", а также является следствием острой либо хронической печеночной недостаточности.





"С таким диагнозом вы дезориентированы и говорите бессвязно", - пояснили источники.





Между тем Пражский град и Центральный военный госпиталь в Праге не сообщают о диагнозе Земана. Гастроэнтеролог Мирослав Заворал, лечащий врач президента и директор госпиталя, сказал журналистам, что на это не получено согласие пациента.





Земану 76 лет, он долгое время лечится от стопной невропатии и диабета. Президент Чехии также длительное время наблюдается в Центральном военном госпитале в Праге. В апреле из-за ухудшения состояния он решил окончательно пересесть в инвалидное кресло.



