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14 октября 21, 11:24
ВОЗ создала новую группу COVID-экспертов
ВОЗ
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Исследование причин появления новых патогенов "необходимо для предотвращения будущих вспышек", подчеркнули в ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила список из 26 ученых, которые будут изучать новые вирусы и работать над предотвращением пандемий в будущем. Также они будут изучать коронавирус COVID-19. Об этом в среду, 13 октября, сообщает BBC. 

Среди прочих в группу вошли: Марион Купманс, Теа Фишер, Хунг Нгуен и китайский эксперт по ветеринарии Ян Юнги, которые участвовали в совместном расследовании в китайском Ухане.

"Мы очень довольны группой отобранных экспертов и надеемся на сотрудничество с ними, чтобы мир стал более безопасным", - заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

Команда рассмотрит, передался ли вирус от животных к людям на рынках в Ухане или просочился в результате несчастного случая в лаборатории.

ВОЗ заявила, что сложившаяся группа может быть "нашим последним шансом" определить происхождение SARS-CoV-2.

По словам Гебрейесуса, именно исследование причин появления новых патогенов "необходимо для предотвращения будущих вспышек".

Коронавирус COVID-19 впервые был зафиксирован в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) в конце 2019 года и затем начал распространяться по всему миру. Спустя несколько месяцев, 11 марта 2020 года, Всемирная организация здравоохранения приняла решение, что вспышка коронавируса может быть охарактеризована как пандемия.

Источник: https://korrespondent.net/
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