Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
30.50
USD
26.37
RUB
0.37
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Мир
14 октября 21, 11:26
Путин ответил на вопрос о своих планах на президенство
Владимир Путин
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Разговоры о его преемнике на посту главы государства дестабилизируют ситуацию в стране, отметил Путин.
Президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом он сказал в интервью CNBC, в четверг, 14 октября пишет пресс-служба Кремля.

"Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", - сказал Путин.

Он отметил, что до следующих президентских выборов еще достаточно много времени, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию в стране.

"Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", - сказал глава государства.

Источник: https://korrespondent.net/
Ещё по теме:
Союзные договоренности Путина и Лукашенко
Названо главное условие встречи Зеленский-Путин
В одиночку против аппарата власти Путина
Россия и Турция на пороге открытого военного столкновения
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Байден не планирует санкции против СП-2 - Politico
noimageТалибы призвали США исключить их из списка террористов
noimageОбнародована инструкция по лотерее Green Card
noimageВОЗ создала новую группу COVID-экспертов
noimageРаскрыт диагноз главы Чехии Милоша Земана
Лента новостей