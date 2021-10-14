Путин ответил на вопрос о своих планах на президенство

Президент России Владимир Путин заявил, что пока не решил, будет ли баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Об этом он сказал в интервью CNBC, в четверг, 14 октября пишет пресс-служба Кремля.





"Да, Конституция позволяет мне это сделать, баллотироваться на следующий срок, но никаких решений на этот счет пока не принято", - сказал Путин.





Он отметил, что до следующих президентских выборов еще достаточно много времени, а разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию в стране.





"Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", - сказал глава государства.



