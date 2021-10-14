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14 октября 21, 11:28
Обнародована инструкция по лотерее Green Card
лотерее Green Card на 2023 год
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Администрация Джо Байдена объявила о начале регистрации для участия в программе выдачи иммиграционных виз на 2023 год.
Посольство Соединенных Штатов в Украине представило инструкцию по лотерее Green Card на 2023 год. Соответствующий документ опубликован в сети. 

Отметим, что он составлен на украинском языке.

"Лица, которые отбираются программой, должны отвечать простым, но строгим критериям отбора для того, чтобы иметь возможность претендовать на статус постоянного жителя США", - сказано в документе.

В нем говорится, что в 2023 фискальном году для программы "диверсификационных эмигрантов" выделено 55 тыс. виз. 

Инструкция содержит требования к претендентам. Описана процедура подачи заявки на участие в программе. Освещена методика отбора претендентов.

Украина попала в список стран, население которых имеет право принимать участие в лотерее.

Источник: https://korrespondent.net/
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