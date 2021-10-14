Обнародована инструкция по лотерее Green Card

Посольство Соединенных Штатов в Украине представило инструкцию по лотерее Green Card на 2023 год. Соответствующий документ опубликован в сети.





Отметим, что он составлен на украинском языке.





"Лица, которые отбираются программой, должны отвечать простым, но строгим критериям отбора для того, чтобы иметь возможность претендовать на статус постоянного жителя США", - сказано в документе.





В нем говорится, что в 2023 фискальном году для программы "диверсификационных эмигрантов" выделено 55 тыс. виз.





Инструкция содержит требования к претендентам. Описана процедура подачи заявки на участие в программе. Освещена методика отбора претендентов.





Украина попала в список стран, население которых имеет право принимать участие в лотерее.



