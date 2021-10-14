Талибы призвали США исключить их из списка террористов

Назначенный талибами министр информации и культуры во временном афганском кабмине Хайрулла Хайрхва призвал США исключить представителей "Талибана" из списков террористов. Об этом он сказал в распространенном в среду, 13 октября, интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.





"Американцы должны пересмотреть свои взгляды относительно включения представителей "Талибана" в списки террористов. Они используют наличие наших функционеров в этих списках как инструмент давления на правительство Афганистана. Мы призываем их придерживаться дипломатических методов, поскольку, на мой взгляд, это все равно не принесет им никакой пользы в будущем", - подчеркнул Хайрхва.





Он призвал американцев дать им возможность "служить своему народу".





"Если США не исключат представителей "Талибана" из этих списков, это вернется к ним, поскольку они не сдержат данные нам обещания. Мы уже выполнили все свои обязательства, а международное сообщество до сих пор нет", - сказал Хайрхва.





Представитель радикалов в очередной раз указал на то, что на афганской территории отсутствует какая-либо террористическая угроза, в частности со стороны группировки "Исламское государство".





Целый ряд представителей сформированного "Талибаном" временного правительства Афганистана находится под международными санкциями или включен в список террористов в некоторых странах. В частности, возглавивший кабмин мулла Мохаммад Хасан Ахунд в 2001 году был внесен в санкционный список ООН, а за голову назначенного радикалами руководителя афганского министерства внутренних дел Сираджуддина Хаккани ФБР в свое время назначила награду в 10 млн долларов. Помимо этого, несколько функционеров радикального движения отбывали наказание в американской тюрьме в Гуантанамо, включая Хайрхву, который находился там с 2002 по 2014 год.



