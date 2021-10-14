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14 октября 21, 11:41
Байден не планирует санкции против СП-2 - Politico
Джо Байден
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В Белом доме не рассматривают вариант введения санкций против российского газопровода при президенте Байдене.
Президент США Джо Байден не планирует вводить санкции против российского газопровода Северный поток-2. Администрация не рассматривает такие варианты во время его президентства, сообщает Politico со ссылкой на источники.

Издание пишет, что администрация Байдена не намерена вводить санкции, как того добивается Конгресс и сенатор-республиканец Тед Круз. В частности, Круз затягивает утверждение семи американских послов и таким образом пытается добиться введения мер против Северного потока-2.

Politico со ссылкой на два источника отмечает, что Белый дом выходил на связь с сенатором, который подчеркнул, что администрация Байдена юридически уполномочена вводить санкции. В ответ на это Белый дом ясно дал понять, что санкции во время президентства Байдена не будут введены.

Отметим, США ввели санкции против нескольких компаний-участниц проекта Северный поток-2, но не против компании-оператора. Вашингтон считает, что более радикальные меры могут ухудшить отношения с Германией.

Источник: https://korrespondent.net/
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