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15 октября 21, 12:36
В Тбилиси прошла масштабная акция
протест
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Гендиректор оппозиционного канала Мтавари и один из адвокатов Саакашвили зачитали его послание.
В центре Тбилиси на акцию с требованием освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вышли около 50 тысяч человек. Об этом сообщает Эхо Кавказа.

Организатор митинга - партия Единое национальное движение.

Отмечается, что гендиректор оппозиционного канала Мтавари и один из адвокатов Саакашвили зачитали его послание, в котором он призвал сторонников оппозиции объединиться и 30 октября проголосовать за кандидатов от Национального движения, которые вышли во вторые туры практически во всех крупных городах Грузии на местных выборах.

Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящий момент он находится в тюрьме города Рустави.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Михаила Саакашвили. Параллельно в прокуратуре Грузии заявили, что экс-президент Грузии проведет за решеткой как минимум шесть лет.

Источник: https://korrespondent.net/
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