Байден одобрил повышение госдолга США на $480 млрд

Президент США Джо Байден в четверг, 14 октября, подписал документ, которым повысил потолок государственного долга страны на 480 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.





Как отметили в администрации, повышения потолка госдолга должно быть "достаточно для того, чтобы позволить федеральному правительству полностью выполнять свои обязательства до начала декабря".





Как известно, такая мера приведет к увеличению лимита госдолга США примерно до 28,9 триллиона долларов. Однако, если бы законодатели не смогли прийти к компромиссу по потолку заимствований, стране грозило оказаться на пороге дефолта.



