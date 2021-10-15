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15 октября 21, 12:48
Байден одобрил повышение госдолга США на $480 млрд
Джо Байден
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Такая мера американских властей позволит пока избежать дефолта. Они смогут полностью выполнять свои обязанности до 3 декабря.
Президент США Джо Байден в четверг, 14 октября, подписал документ, которым повысил потолок государственного долга страны на 480 миллиардов долларов. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как отметили в администрации, повышения потолка госдолга должно быть "достаточно для того, чтобы позволить федеральному правительству полностью выполнять свои обязательства до начала декабря".

Как известно, такая мера приведет к увеличению лимита госдолга США примерно до 28,9 триллиона долларов. Однако, если бы законодатели не смогли прийти к компромиссу по потолку заимствований, стране грозило оказаться на пороге дефолта.

Источник: https://korrespondent.net/
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