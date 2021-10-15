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15 октября 21, 13:35
Норвегия получила новое правительство
Йонас Гар Стьоре
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Страна продолжит разведку нефти и газа в ближайшие четыре года, заявило новое правительство Норвегии.
В Норвегии новое левоцентристское правительство формально пришло к власти 14 октября после победы на выборах в прошлом месяце. Его возглавил Йонас Гар Стьоре, сообщает Reuters.

Левоцентристская меньшинство, которое возглавил Стере, победила консервативное большинство на выборах 13 сентября и теперь будет определять политику страны в течение следующих четырех лет.

Новое правительство заявило, что страна продолжит разведку нефти и газа в ближайшие четыре года. Стере уже назначил Марте Мьоэса Персена из лейбористов министром нефти и энергетики. Лидер центристской партии Трюгве Слагсволд Ведум назначен министром финансов.

Источник: https://korrespondent.net/
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