США вернулись в Совет ООН по правам человека

Генеральная ассамблея ООН проголосовала за возвращение США в Совет ООН по правам человека в четверг, 14 октября.





Для этого было необходимо простое большинство голосов. США оказались в числе 18 стран, избранных в этот орган. В него, в частности, вошли такие страны, как Литва, Люксембург, Индия, Аргентина, а также Казахстан, Катар, ОАЭ и Эритрея.





Вашингтон в 2018 году объявил о выходе из Совета ООН по правам человека, мотивировав это решение предвзятым отношением организации к США и Израилю. Заявление было сделано после принятия СПЧ ряда резолюций с осуждением действий еврейского государства.





При этом уже в феврале 2021 года стало известно, что США намерены вернуться в Совет по правам человека в качестве наблюдателя.





Напомним, Украина второй раз избрана членом Совета ООН по правам человека на трехлетний период – 2021-2023 года.





Совет по правам человека – межправительственный орган системы ООН – создан в 2006 году. В его состав входят 47 государств. Члены Совета должны соблюдать высокие стандарты защиты прав человека. Если они будут уличены в массовом и систематическом нарушении прав человека, то их членство в Совете может быть приостановлено двумя третями голосов членов Генассамблеи ООН.



