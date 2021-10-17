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16 октября 21, 17:41
США осудили Россию за перепись населения в Крыму
Нэд Прайс
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Вслед за Украиной и Евросоюзом США осудили Россию за перепись населения в Крыму

США осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нэд Прайс. 

"Соединенные Штаты осуждают российскую перепись населения в оккупированном Крыму", – написал Прайс.

В США считают, что перепись на полуострове – это еще одна попытка России подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также в Госдепе США напомнили, что Крым – это Украина. 

8 августа 2021-го Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать "выборы" в Госдуму РФ из-за незаконной подготовки к голосованию на оккупированных территориях Крыма и Донбасса. 

Также МИД Украины призвал мир считать нелегитимной новую Госдуму и осудил незаконное проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. 

17 сентября СНБО ввел санкции против организаторов незаконных выборов в Крыму. 

15 октября Украина и ЕС осудили Россию за перепись населения в Крыму. 
liga.net
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