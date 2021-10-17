США осудили Россию за перепись населения в Крыму

США осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нэд Прайс.
"Соединенные Штаты осуждают российскую перепись населения в оккупированном Крыму", – написал Прайс.
В США считают, что перепись на полуострове – это еще одна попытка России подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.
Также в Госдепе США напомнили, что Крым – это Украина.8 августа 2021-го Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать "выборы" в Госдуму РФ из-за незаконной подготовки к голосованию на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.