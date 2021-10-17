США осудили Россию за перепись населения в Крыму

США осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму. Об этом заявил пресс-секретарь Государственного департамента Нэд Прайс.

"Соединенные Штаты осуждают российскую перепись населения в оккупированном Крыму", – написал Прайс.

В США считают, что перепись на полуострове – это еще одна попытка России подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины.

Также в Госдепе США напомнили, что Крым – это Украина.





Также МИД Украины призвал мир считать нелегитимной новую Госдуму и осудил незаконное проведение выборов на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.





17 сентября СНБО ввел санкции против организаторов незаконных выборов в Крыму.





15 октября Украина и ЕС осудили Россию за перепись населения в Крыму.