США осудили перепись населения Россией в Крыму

Соединенные Штаты осуждают проведение Россией переписи населения, которая стартовала накануне, на территории аннексированного Крыма, сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс 16 октября.





"США осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал он в своем микроблоге в Twitter, сопроводив пост хэштегом "Крым - это Украина".





Комментарий спикера внешнеполитического ведомства США также процитировало американское посольство на своей странице в Facebook.





Министерство иностранных дел Украины осудило проведение Россией переписи населения на территории аннексированного Крыма и заявляют о праве применения ответных мер.





Напомним, что США не признали выборы в Госдуму РФ на территории Украины. Российское правительство не дало возможности своему народу реализовать свой выбор, ограничив его политические права, считают в Вашингтоне. Аннексия Донбасса. Чем грозят выборы в Госдуму РФ.





Ранее с похожим заявлением выступили в Еврокомиссии. Там считают, что в ходе парламентских выборов в России были зафиксированы серьезные нарушения. При этом результаты голосования в Крыму никогда не будут признаны.





Жителей аннексированного полуострова россияне уже переписывали в 2014 году, тогда в Крыму было отмечено существенное изменение национального состава.В частности, по сравнению с результатами всеукраинской переписи населения 2001 года на полуострове существенно уменьшилось количество украинцев и крымских татар.



