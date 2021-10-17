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17 октября 21, 10:29
США осудили перепись населения Россией в Крыму
Крым
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Вашингтон заявил об "очередной попытке подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины".
Соединенные Штаты осуждают проведение Россией переписи населения, которая стартовала накануне, на территории аннексированного Крыма, сообщил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс 16 октября.

"США осуждают перепись населения России в оккупированном Крыму как очередную попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - написал он в своем микроблоге в Twitter, сопроводив пост хэштегом "Крым - это Украина".

Комментарий спикера внешнеполитического ведомства США также процитировало американское посольство на своей странице в Facebook.

Министерство иностранных дел Украины осудило проведение Россией переписи населения на территории аннексированного Крыма и заявляют о праве применения ответных мер. 

Напомним, что США не признали выборы в Госдуму РФ на территории Украины. Российское правительство не дало возможности своему народу реализовать свой выбор, ограничив его политические права, считают в Вашингтоне. Аннексия Донбасса. Чем грозят выборы в Госдуму РФ.

Ранее с похожим заявлением выступили в Еврокомиссии. Там считают, что в ходе парламентских выборов в России были зафиксированы серьезные нарушения. При этом результаты голосования в Крыму никогда не будут признаны.

Жителей аннексированного полуострова россияне уже переписывали в 2014 году, тогда в Крыму было отмечено существенное изменение национального состава.В частности, по сравнению с результатами всеукраинской переписи населения 2001 года на полуострове существенно уменьшилось количество украинцев и крымских татар.

Источник: https://korrespondent.net/
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