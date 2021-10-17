Ясько заявила о критическом состоянии Саакашвили

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может быть госпитализирован, заявила нардеп от Слуги народа Елизавета Ясько, которая состоит в отношениях с политиком, в эфире телеканала Украина 24.





По ее словам, физическое состояние Саакашвили плохое, потому что он держит голодовку уже третью неделю и отказывается ее прекращать.





"В ближайшие дни его состояние здоровья уже будет очень критическим и ему нужна будет госпитализация, потому что состояние его здоровья уже очень слабое. Я считаю, что госпитализация ему уже нужна. Важно, чтобы он имел медицинскую помощь", - сказала Ясько.





Она также заявила, что тема возвращения Саакашвили в Украину является очень актуальной, но в этом вопросе многое зависит от грузинской власти.





"Но это также вопрос, которым активно занимается МИД Украины", - отметила она.





Напомним, Саакашвили задержали в Тбилиси 1 октября. В настоящий момент он находится в тюрьме города Рустави.





Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не помилует Саакашвили. Параллельно в прокуратуре Грузии заявили, что экс-президент Грузии проведет за решеткой как минимум шесть лет.



