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17 октября 21, 10:50
США планируют запуск неизвестной ракеты
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Снаряд запустят с полигона на Аляске в конце этого месяца. Дальность полета достигнет, предварительно, 2000 километров.
Американские военные намерены с 20 по 29 октября произвести в Тихом океане запуск неизвестной ракетной системы. Об этом свидетельствуют данные навигационного предупреждения для пилотов и мореплавателей, пишет в субботу, 16 октября, Интерфакс-Украина.

Отмечается, что ракета будет запущена с полигона на острове Кадьяк у южного побережья Аляски в район американского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.

Как указано, дальность полета снаряда достигнет двух тысяч километров.

По данным издания, ракетный полигон на острове Кадьяк активно используется Пентагоном для тестирования военных систем, в том числе противоракетных, а также предназначен для запуска легких ракет-носителей с малыми космическими аппаратами.

Источник: https://korrespondent.net/
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