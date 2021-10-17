США планируют запуск неизвестной ракеты

Американские военные намерены с 20 по 29 октября произвести в Тихом океане запуск неизвестной ракетной системы. Об этом свидетельствуют данные навигационного предупреждения для пилотов и мореплавателей, пишет в субботу, 16 октября, Интерфакс-Украина.





Отмечается, что ракета будет запущена с полигона на острове Кадьяк у южного побережья Аляски в район американского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.





Как указано, дальность полета снаряда достигнет двух тысяч километров.





По данным издания, ракетный полигон на острове Кадьяк активно используется Пентагоном для тестирования военных систем, в том числе противоракетных, а также предназначен для запуска легких ракет-носителей с малыми космическими аппаратами.



