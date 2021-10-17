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17 октября 21, 14:31
ЕС ожидает обострение на границе с Беларусью
мигранты
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В самой значительной степени от кризиса с нелегальными мигрантами пострадали Латвия и Литва.

Европейское агентство по вопросам предоставления убежища предупреждает об угрозе ухудшения ситуации с нелегальными мигрантами на границе Беларуси. Об этом заявила исполнительный директор ведомства Нина Грегори в интервью Funke, опубликованном 17 октября.

"Ситуация в странах на границе с Беларусью очень серьезная. Ее точно не решить в ближайшем будущем", - заявила Грегори, отметив, что в самой значительной степени от кризиса с мигрантами пострадали Латвия и Литва.

Так, Литва зарегистрировала запросов на предоставление убежища в пять раз больше с начала лета, чем за весь прошлый год. Чиновница ответила, что ее ведомство направило 77 сотрудников в Литву для оказания помощи с приемом, регистрацией и проведением процедуры рассмотрения запросов.

Грегори рассказала, что в августе государства-члены Евросоюза зарегистрировали около 56 тысяч запросов, что на 40 процентов больше, чем в августе 2020 года. 

Ранее Польша назвала забор на границе защитой от шантажа Владимира Путина и Александра Лукашенко. 
Korrespondent
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