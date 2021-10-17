Гиперзвуковая ракета КНР застала США врасплох - FT

Китай в августе испытал гиперзвуковую ракету, которая способна нести ядерное оружие. Источники газеты Financial Times сообщили, что это "застало врасплох" американскую разведку.

Ракета во время засекреченного запуска не смогла достичь цели, но продемонстрировала "поразительный прогресс в разработке гиперзвукового оружия", пишет газета.

"Мы понятия не имеем, как они сделали это", - сказал собеседник британского издания.

Источники FT сообщили, что теоретически ракета может пролететь над Южным полюсом. Это может стать проблемой для системы ПРО США, сосредоточенной на северном полярном направлении.

Пентагон отказался комментировать информацию об испытаниях, но выразил обеспокоенность военной активностью Китая в целом. Представитель Минобороны США Джон Кирби сказал, что военные возможности КНР "способствуют росту напряженности в регионе и за его пределами".

Представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй отметил, что военная политика Китая носит оборонительный характер. По его словам, у Пекина "нет глобальной стратегии и планов военных операций, как у США".

Он считает, что США в последние годы "придумали миф" о китайской угрозе, чтобы оправдать разработку гиперзвукового оружия.

Особенность гиперзвукового летательного аппарата состоит в том, что он может маневрировать.





Накануне сообщалось, что американские военные намерены с 20 по 29 октября произвести в Тихом океане запуск неизвестной ракетной системы.





Отмечается, что ракета будет запущена с полигона на острове Кадьяк у южного побережья Аляски в район американского атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в центральной части Тихого океана.